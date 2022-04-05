«Не все герои»: о затаившейся Ани Лорак высказалась украинская певица Наталья Могилевская

После февральских событий на Украине в шоу-бизнесе произошел раскол. До сих пор от украинских представителей сцены требуют обозначить свое мнение о происходящем, но кто-то не торопится это делать. Например, промолчала Ани Лорак, которая сейчас неизвестно где находится.

больше по теме Израильский пляж? Алла Пугачева в джинсовых шортиках и ветровке позировала на берегу Памятное фото вызвало у подписчиков массу вопросов.

Звезда украинской сцены Наталья Могилевская решила не осуждать выбор Лорак набрать в рот воды. Она написала у себя в микроблоге на этот счет собственные мысли.

«По поводу молчания… Не у всех хватает силы духа что-то сказать, а тем более у женщин. Не все герои, у многих дети. Спокойно отношусь к артистам, которые молчат. Неспокойно отношусь к людям, распространяющим лжеинформацию. У людей разные характеры», — объяснила свою позицию Могилевская.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!