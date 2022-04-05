Красотка в Дубае: Клава Кока в мини-шортиках щегольнула загорелыми ногами

Популярная певица Клава Кока улетела в Дубай, покинув Россию в марте через Казахстан. Девушка почти месяц провела в Арабских Эмиратах и успела там не только поработать, но и отдохнуть.

За это время она накопила кучу самого разного контента, которым теперь, по возвращении в Москву, делится в микроблогах. На новом фото Кока позирует с блогером Димой Масленниковым и дорогим спорткаром. Девушка игриво присела к нему, щегольнув загорелыми ножками в мини-шортиках.

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