Практически исчез из соцсетей: Андрей Малахов совершил крайне неожиданный поступок

Телеведущий, судя по всему, решил сосредоточиться на работе.

Телеведущий Андрей Малахов практически исчез с радаров. Он удалил свой аккаунт в популярной соцсети, которая не так давно была заблокирована на территории России.

Отметим, что у Андрея Малахова нет личной странички в социальной сети «ВКонтакте». Связь с подписчиками он теперь поддерживает только в «Телеграм».

Ранее Андрей Малахов отмечал, что все другие странички в соцсетях о нем – фейки. По его словам, не все, как он, готовы почти все время проводить на работе.

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Напомним, что Андрей Малахов – один из самых высокооплачиваемых телеведущих. Он живет у храма Христа Спасителя в самом центре Москвы. Элитная четырехкомнатная квартира площадью 200 квадратных метров с видом на Кремль стоит более 140 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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