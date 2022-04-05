Продает дом в «Горки-10» и апартаменты в «Москва-Сити»: Ургант с семьей может эмигрировать в Израиль

По слухам, телеведущий и члены его семьи подали документы на «объединение».

Источник в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что телеведущий Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на так называемое «объединение».

Дело в том, что Иван Ургант имеет гражданство Израиля. Это позволит его жене и детям в будущем получить гражданство этой страны по упрощенной схеме. По слухам, вернувшись в Москву, он уже провел пару переговоров о возможности продажи загородного дома в «Горках-10» и апартаментов в «Москва-Сити».

Одновременно Иван Ургант ведет переговоры о возможной покупке жилья в Израиле и Грузии. В Тбилиси, к примеру, как сообщают источники, ему приглянулись апартаменты в 140 квадратных метров.

Напомним, что Иван Ургант уезжал из России на несколько недель в Израиль. Через какое-то время он вернулся в Москву. Его заметили в одном из московских ресторанов.

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