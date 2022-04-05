Море, солнце, красота: жена Цекало блеснула на пляже сдобными формами в леопардовом бикини

Дарина Эрвин отдыхает в Тулуме под жаркими лучами мексиканского солнца.

Четвертая жена продюсера Александра Цекало, 29-летняя Дарина Эрвин вновь порадовала подписчиков своих соцсетей. 29-летняя художница сейчас отдыхает в мексиканском Тулуме и с удовольствием принимает солнечные ванны и морские купания.

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Фигура девушки нравится многим подписчикам. И в этот раз Эрвин показала ее во всей красе. Она подчеркнула пышные формы леопардовым бикини и запечатлелась на фоне моря.

Напомним, казахская художница Дарина Эрвин вышла замуж за Александра Цекало в 2019 году. До этого они жили в гражданском браке в Америке.

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