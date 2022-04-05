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«Весна в деталях»: Мирослава Карпович похвасталась ярким маникюром

Актриса из «Папиных дочек» любит все красивое.

«Весна в деталях»: Мирослава Карпович похвасталась ярким маникюром
Мирослава Карпович. Фото: соцсети

Модель и актриса Мирослава Карпович любит общаться с подписчиками в микроблоге. Звезда сериала «Папины дочки» делится не только снимками с фотосессии, но и размышляет об отношениях между людьми, просит совета на шопинге или интересуется мнением на тот или иной счет.

На сей раз звезда театра и кино решила похвастаться своим маникюром. Актриса выбрала для ногтей разноцветные оттенки, каждый ее палец был украшен по-разному.

Мирослава Карпович. Фото: соцсети

«Весна в деталях», — написала красотка.

Карпович посетовала, что стоило ей только создать вену на своих руках, как пошел снег. Москву завалило сугробами в минувшие выходные, и этому были рады не все.

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