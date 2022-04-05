Дело было в спальне: Наталья Рудова в одной простынке подразнила поклонников

Участница шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, актриса Наталья Рудова регулярно общается с подписчиками в соцсетях. Красотка старается удивлять и даже провоцировать свою многомиллионную аудиторию, то и дело публикуя откровенные фото.

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На этот раз очередь настала снимков из спальни. Красотка прикрылась простынкой, все еще сидя в постели, и томно заглядывала в объектив своего смартфона. Все увидели, в чем предпочитает спать актриса – оказалось, что она выбирает ничем не стеснять свое тело по ночам.

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