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Дело было в спальне: Наталья Рудова в одной простынке подразнила поклонников

Актриса показала, в чем предпочитает спать.

Дело было в спальне: Наталья Рудова в одной простынке подразнила поклонников
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке» на ТНТ, актриса Наталья Рудова регулярно общается с подписчиками в соцсетях. Красотка старается удивлять и даже провоцировать свою многомиллионную аудиторию, то и дело публикуя откровенные фото.

На этот раз очередь настала снимков из спальни. Красотка прикрылась простынкой, все еще сидя в постели, и томно заглядывала в объектив своего смартфона. Все увидели, в чем предпочитает спать актриса – оказалось, что она выбирает ничем не стеснять свое тело по ночам.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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