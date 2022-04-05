Из постели в ЗАГС: Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин в обнимку пришли на свадьбу

Музыкант и его бывшая не скрывают счастья.

На днях Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина вместе появились в одной кровати и очень весело провели там время. Теперь же бывшие муж и жена погуляли на свадьбе.

Судя по всему, у молодого вдовца налаживается личная жизнь с бывшей женой. Они вместе были на светском мероприятии, затем оказались в одной кровати, а теперь гуляют на свадьбе своей давней подруги. И не скрывают счастья на лице. Совместное фото пары с молодоженами Копенкина опубликовала у себя в микроблоге.

Напомним, разница в возрасте между Прохором Шаляпиным и его экс-женой – 30 лет. Они были в браке чуть больше года, но расстались со скандалом – Прохор закрутил роман на стороне будучи женат.

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