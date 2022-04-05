«Какие же они патриоты?»: Курбан Омаров показал снимок Ксении Собчак в купальнике цвета украинского флага

Бывший муж Ксении Бородиной, блогер Курбан Омаров активно делится своим мнением с подписчиками по тому или иному вопросу. Мужчину задело, что Ивана Урганта и Ксению Собчак назвали патриотами своей страны, и он поспешил возразить.

«Они высокомерно смеются над верой и чувствами людей. А при первом же хлопке стартанули на отдых. Какие же они патриоты?», — задается вопросом Курбан Омаров.

Для подтверждения своих сомнений блогер опубликовал в канале фото Ксении Собчак в купальнике цветов украинского флага. «Такая «оппозиционерка», но которая и с властью может легко договориться. Очень удобная всем, только не знаю сколько их было», — поддел Собчак Омаров.

К слову, ранее другой блогер, психолог Вероника Степанова тоже усомнилась в искренности Ксении Собчак. Она показала, как та в вышиванке посещала выставку Степана Бандеры, украинского националиста времен Великой Отечественной войны.

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