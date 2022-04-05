«Его хождения по сцене заставляли меня нервничать»: ведущий шоу «Маска» рассказал про странности участника

Вячеслав Макаров признался, что и ему некомфортно на сцене в определенные моменты.

На шоу «Маска» очередное разоблачение, и на этот раз рассекреченным оказался Малыш. Перед своим выступлением этот персонаж всегда общается с членами жюри. И в этот раз его неуемная энергия вышла из-под контроля.

«В какой-то момент мне показалось, что Малыш сошел с ума, ведь в восьмом выпуске он был неуправляемым. Его хождения по сцене заставляли меня нервничать не один раз», — признался позже ведущий шоу Вячеслав Макаров.

На сцене Малыш затряс руками так, что могло даже показаться, что ему стало плохо. Под костюмом оказался певец Руслан Алехно. Он позже признался, что такой он и в жизни – неугомонный и зажигательный вечный двигатель.

Добавим, что участников осталось восемь, и следующее разоблачение совсем скоро.

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