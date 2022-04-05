Бретельки сползают: Севастьянова в платье с глубоким декольте покрасовалась перед камерой

26-летняя представительница отечественной гимнастики Каролина Севастьянова весной возвратилась в Россию из Монако, куда летала постоянно на проживание со своим бойфрендом. Сейчас поездки туда ограничены на неопределенное время, и красотка стремится развлечь себя чем-то в Москве.

Накануне Севастьянова собралась выйти в свет. Она нарядилась в красивое черное платье на тонюсеньких бретельках, сделала прическу и макияж. Свой образ гимнастка запечатлела на селфи и показала подписчикам.

Центром внимания в образе сразу же стало внушительное декольте, которое подчеркнуло красивые формы гимнастки. Севастьянову не смутила упавшая с плеча бретелька – так даже игривее получилось.

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