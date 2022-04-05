«Проще в прокат взять»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова озадачилась выбором свадебного платья

По мнению невесты, это очень сложно.

На телепроекте «Дом-2» Надежда Ермакова и Даниэль Чистов вовсю готовятся к свадьбе. У них она состоится в мае, обручальные кольца пара уже выбрала. Осталось дело за малым – купить наряды и определиться с местом празднования.

Платье Ермакова выбирает уже неделю. Девушка призналась, что это непросто.

«Выбор свадебного платья — сложная задача! Короче, я без понятия как выбирать. Но посмотрев на цены платьев, поняла, что проще в прокат взять», — призналась невеста подписчикам в Telegram.

Ермакова определилась с фасоном, он хочет годе с длинным шлейфом. Но ее смущает цена. По всей видимости, девушка и впрямь решила брать свадебный наряд напрокат.

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