Маленькая леди в платье в клетку: Лазарев запечатлелся с подросшей дочкой и сыном на фотосессии

Сергей Лазарев является известным исполнителем. Он выступает на сцене больше 20 лет и успел добиться больших высот. Артист не скрывает, что работа отнимает у него много времени. Однако это не помешало ему стать отцом.

У Сергея растет сын Никита, который уже учится в первом классе. Также несколько лет назад он перестал скрывать дочку Анну, которой три года. Звезда сцены растит их сам.

Недавно Лазарев отпраздновал свой день рождения. Он также устроил фотосессию с наследниками. Сначала певец позировал в пальто. Он взял сына, облаченного в брюки, рубашку и кепку-хулиганку, на руки.

Потом артист стал позировать с подросшей дочкой. Она примерила платье в цветочек, а потом переоделась в платье в клетку с небольшом воротничком. Сергей не выпускал ее из рук.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Лазарев в очередной раз доказал, что он хороший и заботливый папа. «Прелестные моменты. В глазах Сергея столько любви. Видно, что дети — это самое дорогое в его жизни. Впрочем, как в жизни любого родителя», «И дети у вас замечательные, уверенна, что они вырастут прекрасными людьми», «Какие милахи вы втроем, а. Ваша любовь так красива. Счастье светится прям», «Дочка красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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