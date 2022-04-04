Мужские танцы в пачках и маринованные гвозди: как прошла театральная премия «Гвоздь сезона»

4 марта состоялось вручение ежегодной театральной премии «Гвоздь сезона». Мероприятие открыл народный артист Евгений Стеблов.
«Мне приятно открывать премию, которая всегда становится праздником. Я сам москвич и премия московская. Поэтому я с особой теплотой открываю ее», — сказал любимец публики.
Главный «Гвоздь сезона» достался Российскому государственному академическому молодежному театру за спектакль «Сын», режиссером которого является Юрий Бутусов.
«Гвоздь» получил Театр Табакова за спектакль «Мольер аvec moi», режиссер — Сергей Газаров.
Второй «Гвоздь» достался «Московскому театру «Мастерская П.Н. Фоменко» и режиссеру Дмитрию Крымову за спектакль «Моцарт».
Третий «Гвоздь» вручили Театру Моссовета и режиссеру Нине Чусовой за спектакль «Ричард III».
Публику на мероприятии развлекали шуточными сценками с танцующими в пачках актерами-мужчинами.
В фойе зрители могли повеселиться над инсталляцией в виде маринованных гвоздей и театральных масок.
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