Один образ – два хита сезона: Клава Кока выгодно показала фигуру в платье-завлекалочке и модных туфлях

Стилист Виктория Шабанова специально для Teleprogramma.pro прокомментировала лук певицы на прошедшей премьере.

Клава Кока появилась на премьере мультфильма «Мальчик-дельфин» в сопровождении мамы. Звезда облачилась в мини-платье с прорезями в зоне декольте, вызвав своим видом множество скептических замечаний в Сети. Публика сочла аутфит не совсем уместным для характера мероприятия.

Стилист Виктория Шабанова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro согласилась с гласом народа. Эксперт считает, что лучше бы наряд было заменить на что-то более закрытое, но яркое. «Например, брючный костюм лаймового цвета, дополненный фиолетовой сумочкой — одно из самых модных сочетаний этой весны», — сказала Виктория.

Однако в целом образ Клавы Коки стилист считает гармоничным, модным и подходящим для ее возраста и типа внешности.

«У Клавы великолепная фигура, ровный и красивый загар. Платье мини с ассиметричными вырезами — один из главных трендов текущего сезона. К тому же цвет хорошо гармонирует с внешностью певицы.

Туфли на объемной платформе — еще один тренд этого сезона, выгодно подчеркивают стройные ноги девушки.

На мой взгляд, с точки зрения стиля и фасона образ хорошо подобран и безусловно идет Клаве», — прокомментировала Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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