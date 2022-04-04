В мае ей будет 40! Подольская блеснула фигурой «восьмерка», элегантно вскинув ножки в спортзале

Наталья Подольская имеет отличные формы, трепетно работая над ними всю жизнь.

Наталье Подольской 20 мая исполнится 40 лет, в это трудно поверить, глядя на ее безупречную фигуру «восьмерка». Звезда обладает плавными линиями и тоненькой талией.

Впрочем, певице формы достались не просто так — она внимательно следит за собой, подкачивая мышцы в спортзале.

В своем телеграме Наталья Подольская блеснула своей красотой, запечатлевшись во время занятий физической культурой. Она изящно вскинула ножки, сложив их по-турецки, подчеркнув свои изгибы.

Отметим, что артистка родила своему мужу Владимиру Преснякову двоих сыновей — Артемия и Ванечку.

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