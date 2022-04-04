«Уговаривает меня на третьего»: Ляйсан Утяшева засняла Павла Волю с сыном Юлианны Карауловой на руках

Телеведущая познакомилась не только с мужем певицы, но и их маленьким сыном.

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой. Она завоевывала медали. Однако потом ей пришлось завершить карьеру. Ляйсан стала телеведущей и уверена, что ее путь в новой сфере только начинается.

Она счастлива в браке с Павлом Волей. Они вместе уже почти 10 лет. У них подрастают дети: восьмилетний сын Роберт и шестилетняя дочка София. Пара часто устраивает семейные путешествия.

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Но после поездки в Дубай Утяшева находится в Москве. Она ездит на репетиции со своим танцевальным коллективом и устраивает прогулки с мужем.

Примечательно, что накануне супруги отправились в гости к Юлианне Карауловой. Певица счастлива в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. В мае прошлого года у пары родился сын Александр. Муж Ляйсан с радостью понянчился с малышом.

«Сегодня семейное воскресенье! Посмотрите, кто здесь! Ой, круто! Мам, ты где? Юляш! Папа Паша уговаривает меня на третьего!» — сказала звезда. «Да, прям! Уговаривает… Сама предложишь», — ответил Воля.

Телеведущая была в свитере модного цвета сочной травы. Поклонники отметили, что муж Утяшевой хорошо ладит с детьми. Многие восхитились кадрами. «Какие красивые», «Ой, Паша такой папа», «Классная пара», «А можно и третьего», «Просто прелестный пупс», «Какие вы милые», «Это интересная идея», «С таким мужем можно и за третьим пойти», — прокомментировали пост подписчики.

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