«Колхозная баба»: Бородина после откровений экс-подруги о ее личной жизни не стала выбирать выражений

Виолетта Паршина подтвердила роман ведущей с другом ее бывшего мужа.

Бывшая подруга Ксении Бородиной косметолог Виолетта Паршина впервые прямо подтвердила роман ведущей с ее бывшим мужем Трофимом Семищенко. Щепетильность ситуации придает тот факт, что экс-супруг врача был также другом Курбану Омарову, с которым звезда разошлась в прошлом году.

Не так давно Бородина и Паршина ездили вместе отдыхать и появлялись в свете, а сейчас раздают в Сети друг другу словесные оплеухи.

«Вы сами можете дать определение этой «дружбе», — с болью сказала Паршина.

После откровений бывшей приятельницы, Ксения Бородина тоже молчать не стала, как и подбирать деликатные выражения.

«Приятно осознавать, что ты являешься той самой, из-за которой бывшему выносит мозг его колхозная баба», — парировала Бородина в своем телеграме.

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