И это вы называете дружбой? Бывшая подруга Бородиной прервала молчание, раскрыв связь ведущей с ее экс-мужем

Косметолог Виолетта Паршина не так давно засветилась на свидании с Курбаном Омаровым, бывшим мужем Ксении Бородиной. Их будто случайно сфотографировали папарацци, а потом и блогер выставил кадры в Сеть.

Позже стало понятно, что все это инсценировка — и все ради того, чтобы позлить бывшую подругу Виолетты Паршиной Ксению Бородину и бывшего друга Курбана Омарова Трофима Семищенко, которые закрутили роман.

Тем не менее находятся люди, которые обвиняют Виолетту в том, что она поймала в свои цепкие ручки бывшего мужа Ксении. Эти нападки надоели косметологу, и она расставила все точки над «i» в своих социальных сетях.

Паршина впервые напрямую сказала, что Ксения Бородина действительно встречается с Трофимом Семищенко и с болью прокомментировала поступок ведущей, которая забыла, как они вместе проводили время.

«У меня нет романа с ее мужем. Роман у нее с моим бывшим. Теперь вы сами можете дать определение этой «дружбе», — сказала Паршина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.