«Учился плохо, требовал списать»: каким был Дмитрий Нагиев в детстве

Дмитрию Нагиеву исполнилось 55 лет, в преддверии его дня рождения журналисты КП пообщались с одноклассниками артиста, узнав о нем интересные факты. Оказывается, будущая звезда не показывала особых способностей на занятиях, внешностью до старших классов обладала весьма обычной.

Учился Дмитрий Нагиев в школе № 79 Санкт-Петербурга, как говорят одноклассники звезды, тогда сложно было в нем разглядеть талант.

«Он был такой больше из хулиганов. Девочек дергал за косички, бегал на переменах. В общем, был неглупый, но учился плохо. Все время требовал списать. С 1 класса он был, знаете, такой — маленький, толстенький», — поведала одноклассница Дмитрия Нагиева Елена Шутова.

Однако в 8 классе Дмитрий неожиданно похудел и похорошел, девчонки стали бегать за ним. Но Нагиев оказался моногамным — несколько лет дружил с одной и той же девочкой из своего класса.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.