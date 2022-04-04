«Винтаж»: Ляйсан Утяшева предстала в лимонном жакете с широкими плечами и в черных брюках

Телеведущая похвасталась ярким и женственным весенним нарядом в стиле Джулии Робертс из фильма «Красотка».

Ляйсан Утяшева является бывшей художественной гимнасткой. Она давно завершила карьеру, но теперь работает на телевидении. Утяшева ведет шоу «Новые танцы» на ТНТ. За последние годы она смогла феноменально похудеть.

После этого телеведущая сменила имидж и гардероб. Теперь она носит короткую стрижку, а одевается в люксовых бутиках. Ее часто можно увидеть на модных показах и светских раутах.

Примечательно, что Утяшева все чаще экспериментирует с нарядами. Она часто носит женственные платья. А вот 4 апреля телеведущая решила похвастаться новым образом.

Она запечатлелась в лифте в черных широких брюках и приталенном жакете лимонного цвета с широкими плечами. Акцент в виде черных полосок был на лацканах. В руках Ляйсан держала массивную сумку.

«Винтаж», — заявила она.

Многие поклонники восхитились образом. Он напомним им лук Джулии Робертс из фильма «Красотка». «В то время за счет широких плеч у нарядов визуально уменьшали талию и придавали образу элегантности.

«До чего красивая», «Ох, как необычно», «Цвет шикарный», «Просто дива», «Ого, какой фасон», «Такую сложно не заметить», «Настоящая леди», «Обожаю такой стиль», — стали писать подписчики.

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