Ого, как цепляет! Прилучный нервно отреагировал, услышав о личной жизни Муцениеце

Накануне Павел Прилучный вышел в свет и пообщался с журналистами.

Павел Прилучный появился с сыном и дочкой от бывшей жены Агаты Муцениеце в свете. Семья решила посмотреть свежий мультик «Мальчик-дельфин» в то время, как звезда «Закрытой школы» улетела в Дагестан в командировку.

Отметим, что Павел Прилучный в последнее время превратился в удивительно заботливого отца и почти все свое свободное время проводит с детьми, не только гуляя и развлекаясь, но и занимаясь их интеллектуальным развитием. Актер водит детей в секции и кружки, искренне радуясь их успехам.

Частенько Павла Прилучного стали замечать не только с наследниками, но и с Агатой Муцениеце на семейных мероприятиях, поэтому акулы пера первым делом поинтересовались на премьере мультфильма, не сошлись ли они вновь.

«Мажор» не стал отрицать этого факта, однако буквально изменился в лице и передернулся, услышав этот вопрос о личной жизни. Артист развернулся к журналистам спиной и ушел.

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