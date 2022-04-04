«Мое счастье»: Кети Топурия запечатлела подросшую дочку и годовалого сына на пляже

Солистка группы «А’Студио» проводит время с семьей в Дубае.

Кети Топурия уже давно выступает на сцене. Больше 15 лет она является солисткой группы «А’Студио». Артистка удивляет публику не только необычным вокалом, но и чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами.

Певица также построила счастливую личную жизнь. Она уже два года счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У пары уже растет годовалый сын Адам.

От первого брака у Кети есть дочка Оливия. Малышке уже шесть лет. В последнее время певица стала чаще появляться на публике. она возобновила гастроли. Примечательно, что артистка не так давно выступила в Бишкеке.

На сцене она щегольнула в алом платье в пол. А на днях Топурия приехала в Дубай. Она поделилась трогательным кадром с детьми. Как оказалось, малыши отдыхают с ней на курорте.

«Мое счастье», — заявила звезда

В соцсети Кети опубликовала фото, на котором запечатлела подросшую дочку в сарафане в цветочек. Она играла с годовалым братом на пляже. Малыш в шортах сидел на песке. Примечательно, что наследники певицы кудрявые. Поклонники восхитились тем, как выглядит Оливия. Дети получили много комплиментов.

«Какие хорошенькие», «Просто чудо», «Кудрявы ангелочки», «Кети, какие у вас дружные дети», «Просто картина счастья», «У вас идеальные дети», «Оливия так выросла», «Сынок просто чудо», — прокомментировали пост подписчики.

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