«Эта бугристость не пройдет»: Саша Черно показала обвисшую из-за похудения кожу без фотошопа

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно не стесняется рассказывать о том, что происходит с ее фигурой.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно поделилась видео в телеграм-канале. В кадре она предстала в домашней одежде – топе и шортиках.

На видео Саша Черно демонстрирует результаты похудения. За несколько месяцев она избавилась от пятидесяти килограммов, и ее кожа сильно обвисла.

«Так, кстати, кто там что говорил – фотошоп не фотошоп. Вот вам, пожалуйста, без фотошопа. У меня вот такая нога. И вот эта бугристость не пройдет. Это будет убираться только операцией, к моему огромному сожалению», — поделилась Саша Черно.

В кадре она натянула кожу ноги, убрав лишнее. Тело тут же стало подтянутым.

«Но зато видите, какая стройная лань. Кстати, вот вам лайфхак – у меня трусы превратились в элегантные шорты. И вы мне хотите сказать, что я не похудела? Вы серьезно? У меня один недостаток есть – живот тоже не убирается», — пожаловалась Саша Черно.

В целом же, она дала понять, что довольна собой и результатами похудения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.