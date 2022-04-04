Привлекает внимание: Клава Кока вслед за Кети Топурией выбрала платье с трендовыми прорезями

О том, что такая одежда сейчас в моде, рассказывал стилист Александр Рогов.

Клава Кока появилась в компании мамы на премьере мультфильма «Мальчик-дельфин». Певица выбрала платье мини по фигуре оттенка пыли с трендовыми прорезями.

О моде на такие наряды ранее рассказывал Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live. Прорези, по словам стилиста, могут быть и в области декольте, и на плечах, и на талии с животом. Ведущий уверен, что наряды с такими «завлекалочками» неизменно привлекают внимание.

Именно такое платье, к примеру, ранее выбрала Кети Топурия для съемок на «России 1». Певица предпочла модель алого цвета и длины макси. Также артистка показала свои хрупкие плечи и стройную ножку в разрезе.

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