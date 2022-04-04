На проекте и сейчас: как Инна Воловичева из «Дома-2» выглядела до похудения и какой стройной стала теперь

Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева в июле этого года отметит свой 41-й день рождения. Очевидно, что сейчас она выглядит гораздо лучше, чем в дни, когда появилась на проекте.

Инна Воловичева пришла на проект «Дом-2» в феврале 2009 года, когда ей было 27 лет. Внимание она привлекла своей нестандартной внешностью и объемной фигурой. В то время при росте 180 сантиметров Инна весила под 200 килограммов.

На «Доме-2» Инна Воловичева похудела на 20 килограммов и, покинув проект, продолжила работу над собой. Сейчас Инна Воловичева весит 72 килограмма, а ее талия — 75 сантиметров.

Поклонники неустанно восхищаются фигурой Инны Воловичевой, делая ей комплименты всякий раз, когда она размещает в соцсети новое фото.

Напомним, сейчас за стройность борется другая фактурная экс-участница «Дома-2», Саша Черно. Она за несколько месяцев сбросила 50 килограммов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.