«Это не слухи! Паскуднее насилования»: Машкова известный актер обвинил в приставаниях к дочке

Звезда фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров много лет хранил этот семейный секрет.

Актер Юрий Назаров обвинил Владимира Машкова в харрасменте по отношению к своей дочери.

По словам звезды фильма «Маленькая Вера», нынешнего худрук Театра имени Олега Табакова якобы пользовался служебным положением и принуждал к определенным действиям его наследницу, которая была в его подчинении. Об этом 84-летний артист рассказал на YouTube-шоу «Антонимы».

Вначале Юрий Назаров признался, что считает Владимира Машкова плохим человеком, дескать, слышал про него много нехорошего. А когда его попросили не говорить сплетен, решился раскрыть семейную тайну.

«Нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал… паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!» — раскрылся Назаров.

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