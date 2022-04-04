Прикорневой начес: Пугачева в брюках палаццо оттенка гоголя-моголя дефилировала на памятном фото

Алла Пугачева крайне редко появляется на публике с мужем. Примадонна до отъезда в Израиль практически не покидала свое родовое гнездо в деревне Грязь. Пока двойняшки Гарри и Лиза учились в школе, их именитая мама хлопотала по дому, готовя обеды и ужины. Ну а шоумен Максим Галкин пропадал на съемках. Однако оставшись без рекламных контактов, как в разговоре с журналистами сказал украинский певец Андрей Данилко, телеведущий с семьей выбрался за границу в отпуск. У шоумена стало больше свободного времени.

В распоряжение сайта Teleprogramma.pro оказалось памятное фото Примадонны, на котором она запечатлена с Максимом Галкиным. Певица прильнула к возлюбленному, повиснув у него на локте. Сам юморист устремил взгляд куда-то вдаль, словно погрузившись в грезы.

Алла Пугачева покрасовалась в ультрамодном струящемся костюме с легкой длинной накидкой и брюками палаццо в оттенке гоголя-моголя. Изюминкой образа стали «золотые» бутсы и колье на шее певицы. Примадонна сделала фирменную укладку с пышными локонами и прикорневым начесом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!