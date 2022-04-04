«Какая прелесть»: Алла Пугачева в кипенно белом костюме предстала в кругу близких за роялем на памятном видео

Певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой уже больше месяца находятся в Израиле.
За это время Алла Пугачева лишь однажды вышла на связь с поклонниками в соцсетях. Максим Галкин предупредил, что семья больше не будет показывать детей-близнецов Гарри и Лизу и ограничит собственные публикации.
Так что, поклонникам Аллы Пугачевой приходится довольствоваться архивными записями с участием Примадонны. Одна из них появилась в фанатском аккаунте.
Судя по всему, все происходило во время семейного праздника в гостях у друзей Аллы Пугачевой. Примадонна в кипенно белом костюме и со своей роскошной шевелюрой сыграла партию на расстроенном рояле.
«Немое кино», — слышен за кадром голос Кристины Орбакайте.
Закончив играть, Алла Пугачева от души рассмеялась.
«Какая прелесть», — сказала Примадонна.
Поклонники пришли в восторг, заявив, что Алла Пугачева может сыграть шедеврально даже на расстроенном инструменте.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.