Ксения Бородина отказалась от вредных привычек: что случилось

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже неделю воздерживается от употребления кофе и других привычных для нее вещей.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина почти через год после развода с Курбаном Омаровым решила отказаться от вредных привычек.

Вероятно, нервное напряжение спало и Ксения Бородина почувствовала необходимость некоего очищения. Уже неделю теледива находится на детоксе, о чем сообщила своей аудитории в соцсети.

«Кстати, тут новости же подъехали. Я отказалась от кофе и сигарет. Уже неделю, как обхожусь. Посмотрим, на сколько меня хватит», — поделилась Ксения Бородина.

Ведущая «Дома-2» добавила, что отказ от привычек дается ей не очень сложно, поскольку она легко может обходиться и без кофе, и без сигарет.

«Ну, не то чтобы я была кофеман ненормальный. 1–2 в день — это максимум. Но вот после отравления пока не тянет, хотя я пью исключительно декаф. А на сигареты вообще не тянет. Хотя у меня так всю жизнь: хочу — курю, хочу — нет. Бросала всегда с легкостью, бешеной зависимости никогда не испытывала», — призналась Ксения Бородина.

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