Grammy-2022: номинированная на семь наград Билли Айлиш ушла с пустыми руками

В ночь с 3 на 4 апреля в Лас-Вегасе состоялось событие, которого с нетерпением ждали поклонники популярной музыки.

Вручение премии Grammy-2022 должно было пройти 31 января, но из-за пандемии мероприятие перенесли на весну.

На церемонии не обошлось без потрясений. Номинированная аж на семь наград Билли Айлиш в итоге не получила ничего, а «лучшим альбомом» признали лонгплей Джона Батиста WeAre — работа, которая в прошлом году осталась незамеченной публикой. Рассказываем, кто же стал победителями Grammy-2022 и получил рекордное количество наград.

Номинированный на одиннадцать наград Джон Батист одержал победу в пяти категориях: «Альбом года» (за лонгплей We Are), «Лучший саундтрек для визуальных медиа», «Лучшая рутс-песня», «Лучшее рутс-исполнение» и «Лучший клип».

R&B-дуэт Silk Sonic, состоящий из соул-певца Бруно Марса и рэпера Андерсона Паака, стал обладателем четырех позолоченных граммофончиков, включая награды в двух важных номинациях — «Песня года» и «Запись года».

19-летняя актриса и певица Оливия Родриго стала фавориткой в самой престижной категории — «Лучший новый артист». Кроме того, Оливия получила «Грэмми» в категории «Лучшее сольное поп-исполнение» и за «Лучший вокальный поп-альбом».

Проект Дэйва Грола Foo Fighters получил «Грэмми» в категориях «Лучшее рок-исполнение», «Лучшая рок-песня» и «Лучший рок-альбом».

31-летний рэпер Tyler, theCreator получил награду в номинации «Лучший рэп-альбом», где его главным конкурентом был Канье Уэст. Но бывший муж Ким Кардашьян тоже не остался с пустыми руками: композиция Hurricane принесла ему «Грэмми» в категории «Лучшее исполнение мелодичного рэпа», а песня Jail — в категории «Лучшая рэп-песня».

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