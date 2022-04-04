«Какой пример ты показал зрителям?»: Поплавская назвала Урганта колоссом на глиняных ногах

По словам актрисы, за рубежом телеведущий оказался просто никому не нужен, поэтому и вернулся.

Актриса Яна Поплавская в «Телеграме» раскритиковала телеведущего Ивана Урганта. Она заметила, что на федеральном канале его смотрели миллионы, а он в важный для страны момент «повесил черный квадрат», а затем и вовсе покинул родину.

«Но ведь ты «звезда». Ты «лидер общественного мнения». Какой пример ты показал своим зрителям? Тем людям, для кого ты стал кумиром? Ведь можно было хотя бы из «отпуска» что-то написать своей «пастве», мол, держитесь, я с вами, я вас люблю и родина моя — Россия. И родину свою я люблю, но духом просто слаб». Яна Поплавская

По словам Яны Поплавской, Иван Ургант быстро понял, что за рубежом никому будет не нужен, поэтому и поспешил вернуться. Он, как думает актриса, никогда не сможет там зарабатывать столько, как здесь.

«Самое страшное, что люди, которых считали кумирами, оказались колоссами на глиняных ногах. Но еще немного и они оказались бы троянскими конями. И, принимая их как родненьких на погранконтроле в Шереметьево, никто не можем знать, какой камень за пазухой они привезли», — заметила актриса.

Напомним, что Иван Ургант на несколько недель уезжал из России. Не так давно он вернулся в родную страну. По слухам, телеведущий проходил лечение в Израиле.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.