Как приготовить чизкейк без выпечки
Видео
Салат со свеклой от финалиста шоу «Молодые ножи»
Видео

Перепечко из «Кадетства» кардинально преобразился после похудения

Артист удивил поклонников новым внешним видом.

Перепечко из «Кадетства» кардинально преобразился после похудения
Степан Перепечко. Фото: кадр из сериала «Кадетство»

Актер Степан Перепечко стал с трудом узнаваем после похудения на 40 килограммов.

Исполнитель роли добродушного кадета Павла Бессонова уплетал пирожки за обе щеки не только в сериале, но и в жизни. Поклонники сериала «Кадетство» помнят Перепечко по пухлым щечкам и милой улыбке.

Однако теперь артиста не узнать. Ярко выраженные скулы красуются на лице Степана Перепечко.

Степан признался, что похудел после внезапного развода с Зинаидой Мартыновой. Артист давно пропал с экранов и редко появлялся на публике. Но теперь Перепечко решился показать нового себя телезрителям.

«Получилось так, что я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно, когда вес со ста кг падал», — рассказал Перепечко в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Степан Перепечко. Фото: НТВ
Степан Перепечко. Фото: стоп-кадр программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, ранее звезда «Кадетства» Аристарх Венес вспомнил, как проходили съемки популярного сериала и как к нему пришла слава.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Кадетство»кардинальное преображениеПавел Бессоновпохудениероссийские артистыСтепан Перепечко