Перепечко из «Кадетства» кардинально преобразился после похудения

Актер Степан Перепечко стал с трудом узнаваем после похудения на 40 килограммов.

Исполнитель роли добродушного кадета Павла Бессонова уплетал пирожки за обе щеки не только в сериале, но и в жизни. Поклонники сериала «Кадетство» помнят Перепечко по пухлым щечкам и милой улыбке.

Однако теперь артиста не узнать. Ярко выраженные скулы красуются на лице Степана Перепечко.

Степан признался, что похудел после внезапного развода с Зинаидой Мартыновой. Артист давно пропал с экранов и редко появлялся на публике. Но теперь Перепечко решился показать нового себя телезрителям.

«Получилось так, что я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно, когда вес со ста кг падал», — рассказал Перепечко в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, ранее звезда «Кадетства» Аристарх Венес вспомнил, как проходили съемки популярного сериала и как к нему пришла слава.

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