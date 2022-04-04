«Чтобы моя дочь в этом мире была счастлива»: жена Бероева оригинально поздравила внучку Алферовой с 15-летием

Ксения Алферова оригинально поздравила единственную дочь Евдокию с днем рождения. Именинница появилась на свет 4 апреля 2007 года. Внучке актрисы Ирины Алферовой, которая приходилась бывшей женой ныне покойному Александру Абдулову, исполнилось 15 лет. Говоря о таком замечательном событии в их семье, падчерица артиста не стала делиться пожеланиями в честь дочери-именинницы, а наоборот, рассказала о своих чувствах и ощущениях, акцентировав внимание на материнстве.

По словам Ксении, именно у нее сегодня особенный день — счастливый и важный. Ведь именно в этот день она впервые стала мамой. Кстати, единственную дочь Алферова с Егором Бероевым на публике не показывают, как и в соцсетях.

«Сегодня у меня особенный день! Один из самых счастливых и важных в жизни! День, наполненный абсолютным счастьем и безусловной любовью! День, когда я поняла, как щедр Господь и как неповторим и прекрасен мир вокруг. День, когда я стала сильной, и цельной, и большой, и поняла, что все могу, когда внутри живет любовь! Что готова и буду стараться нести в этот мир только хорошее, чтобы он стал хоть чуточку лучше и моя дочь в этом мире была счастлива. День, когда я стала мамой! Будьте счастливы, любите и будете любимы», — отметила Ксюша.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!