Оливия Родриго получила три статуэтки Grammy и разбила одну из них

Исполнительница Оливия Родриго выиграла сразу в трех номинациях на премии Grammy. Однако одну из наград знаменитость успела разбить.

Оливия получила статуэтки в номинациях «Лучший новый артист», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом». К слову, это дебютное появление Родриго на Grammy.

Отметим, Оливия Родриго после награждения прошла для фотосессии на ковровую дорожку и случайно выронила один из трех граммофонов. Примечательно, что такая же ситуация была у кумира Оливии, сообщил people.com.

В 2010 году певица Тейлор Свифт тоже разбила награду на Grammy пополам. Вот только в тот год у Тейлор было четыре граммофона.

К слову, награды премии Grammy вручаются ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Победу присуждают по результатам голосования активных членов академии.

Напомним, ранее певица Оливия Родриго отметила 19-летие в образе ковбойши. Весь наряд исполнительницы был модного розового цвета. А юбка знаменитости содержала надпись «Съешь меня, пожалуйста, я такая вкусная».

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