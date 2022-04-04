Возглавил известную концертную площадку: Михаил Галустян нашел новую работу в Екатеринбурге

Актер и шоумен сможет сам быть ведущим некоторых мероприятий.

Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди заявил, что шоумен Михаил Галустян возглавил одну из самых популярных концертных площадок Екатеринбурга. Юморист уже провел необходимые переговоры с владельцами концертного зала.

Как отметил Табриз Шахиди, он и Михаил Галустян предложат максимум усилий, чтобы роскошная и великолепная площадка «получила новое дыхание» в своем развитии.

«Целей и задач у нас много. Первостепенная — вывести площадку на лидирующие позиции в регионе». Табриз Шахиди

Заметим, что ведущим некоторых мероприятий станет сам Михаил Галустян. Если, конечно, у заказчиков хватит средств оплатить его выступление, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Михаил Галустян — известный российский шоумен. Бывший участник КВН. В этом году ему исполнится 42 года.

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