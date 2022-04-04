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Возглавил известную концертную площадку: Михаил Галустян нашел новую работу в Екатеринбурге

Актер и шоумен сможет сам быть ведущим некоторых мероприятий.

Возглавил известную концертную площадку: Михаил Галустян нашел новую работу в Екатеринбурге
Михаил Галустян. Фото: Global Look Press

Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди заявил, что шоумен Михаил Галустян возглавил одну из самых популярных концертных площадок Екатеринбурга. Юморист уже провел необходимые переговоры с владельцами концертного зала.

Табриз Шахиди
Табриз Шахиди. Фото: Global Look Press

Как отметил Табриз Шахиди, он и Михаил Галустян предложат максимум усилий, чтобы роскошная и великолепная площадка «получила новое дыхание» в своем развитии.

«Целей и задач у нас много. Первостепенная — вывести площадку на лидирующие позиции в регионе».

Табриз Шахиди

Заметим, что ведущим некоторых мероприятий станет сам Михаил Галустян. Если, конечно, у заказчиков хватит средств оплатить его выступление, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Михаил Галустян — известный российский шоумен. Бывший участник КВН. В этом году ему исполнится 42 года.

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ЕкатеринбургКВНМихаил ГалустянНовости googleТабриз Шахиди