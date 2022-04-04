В ушах — жемчуг, на запястье — люксовый браслет: Кейт Миддлтон в платье из тонкого кружева оделась, как невеста

Кейт Миддлтон часто сопровождает принца Уильяма в деловых поездках. Жена внука Елизаветы II, как и сын леди Ди, не может пренебрегать своими обязанностями, которые возлагают на нее высокие титулы и монаршая семья. У пары подрастают трое детей: принцу Джорджу — восемь лет, принцессе Шарлотте — шесть лет, а принцу Луи вот-вот исполнится четыре годика. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская была бы не прочь подарить принцу Уильяму еще одного наследника. Однако, если судить по стройной фигуре Кейт Миддлтон, может показаться, что она и вовсе не рожала.

На одном из светских мероприятий герцогиня Кембриджская появилась в белоснежном платье с вырезом каре из тонкого кружева. Кейт в таком элегантном одеянии напоминала невесту, которая собралась под венец.

Так, дополнили утонченный образ Кейт Миддлтон шляпка и белоснежные остроносые туфли-лодочки на шпильке. Возлюбленная принца Уильяма сделала акцент на тонких щиколотках и стройной талии, отдав предпочтение силуэтному платье миди.

Кроме того, особое внимание Миддлтон уделила аксессуарам. В ушах герцогини сверкали жемчужные серьги, а на запястье — люксовый браслет из того же ювелирного комплекта. Минимализм и элегантность — вот девиз возлюбленной принца Уильяма.

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