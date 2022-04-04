«Нервная система на исходе»: Федук рассказал о трудностях после рождения дочери Нины

Исполнитель Федук заявил, что с появлением дочери стал терять силы. Бессонные ночи с малышкой дают о себе знать.

Несмотря на трудности в воспитании наследницы, Федук и его жена Саша Новикова счастливы быть родителями.

«Ты не спишь практически, у тебя нервная система на исходе. И ты очень странно оцениваешь ситуацию вокруг, ты очень раздраженный. Ты находишь в себе силы ухаживать, держаться, заботиться, быть внимательным, но иссякает энергия в какой-то момент, и ты можешь сорваться, сделать какую-то ерунду. Поэтому думаешь, блин, это так сложно?» — рассказал Федук.

«Пока, честно говоря, осознание только-только приходит. Когда она появилась на свет, у меня так сверкнуло в голове, прямо невозможно. Как будто тебя огрели чем-то супертяжелым, но не больно, а молотком счастья», — признался Федук в беседе с likefm.ru.

Напомним, ранее Федук под игру на укулеле спел для своих жены и дочки. Возлюбленная исполнителя Саша Новикова в это время нежно держала на руках малышку Нину.

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