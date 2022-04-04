«Инородные артисты»: писатель Поляков предложил новое определение покинувшим Россию звездам

Как отметил автор сразу нескольких культовых книг, деятели искусства поступили в сложившейся ситуации неправильно.

Писатель Юрий Поляков в соцсетях раскритиковал деятелей искусства и звезд шоу-бизнеса, которые за последний месяц неожиданно покинули Россию.

«Народных артистов России, покинувших Отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ». Юрий Поляков

Напомним, что Юрий Поляков написал такие известные произведения, как «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа», «Совдетство» и несколько других ярких бестселлеров.

Добавим, что за последний месяц страну покинули несколько известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, ее муж телеведущий Максим Галкин и светская львица Ксения Собчак.

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