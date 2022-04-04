«Тренер должен все учитывать»: Журанков объяснил, почему в этом сезоне Тутберидзе не лучшая наставница

Комментатор Андрей Журанков в эфире шоу «Кваксель» заявил, что Этери Тутберидзе не может называться лучшим тренером в этом сезоне в фигурном катании.
«Тутберидзе шла на определенный результат — три из трех в женском турнире на Олимпиаде. И в том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен все учитывать».
По словам Андрея Журанкова, Камила Валиева — всего лишь 15-летняя девочка. Он добавил, что для Тутберидзе женщины — главный вид, а выиграть все три личных медали не удалось.
Напомним, что на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева заняла первое место в командном турнире. А вот в личных соревнованиях она выступила крайне для себя неудачно, оставшись только четвертой.
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