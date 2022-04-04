Екатерина Андреева рассказала, как ласково может называть Константина Эрнста

Журналистка призналась, какие у нее на самом деле отношения с генеральным директором Первого канала.

В начале 90-х генеральный директор Первого канала Константин Эрнст превратился в значимую фигуру отечественного телевидения. Благодаря ему федеральный канал изменился навсегда.

Эрнст смог изменить политику канала, расширить аудиторию, создать новый формат новогодних телефильмов «Старые песни о главном», за что получил ТЭФИ.

Ведущая новостей Екатерина Андреева в интервью Надежде Стрелец призналась, что за многое ему благодарна.

«Я могу ласково называть его Костечка, у нас очень хорошие отношения», — рассказала журналистка.

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