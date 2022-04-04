«Пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее»: болельщики «Монако» раскритиковали Головина

Болельщики французского клуба «Монако» негативно высказались об игре российского полузащитника Александра Головина. Они считают его одним из главных разочарований последнего времени.

Как пишут на сайте болельщиков «Монако» фанаты, в последней игре против «Метца» российский игрок полностью исчез из игры во втором тайме и был похож на привидение. Угловые Головина не смогли спасти его тусклую игру.

Один из фанатов под ником Orel77777 был совсем категоричен: «Головин, пожалуйста, вернись в Россию как можно быстрее».

Напомним, что Александр Головин — один из немногих российских футболистов, играющих в Европе. В последние годы он защищает цвета команды «Монако», сообщает «Спорт-Экспресс».

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