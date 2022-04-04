Галкин о супружестве: «Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность»

Шоумен прекрасно понимает, что он должен позаботиться о детях и любимой женщине.

Максим Галкин, можно сказать, стал единственным добытчиком в семье. Примадонна уже давно не появляется на сцене. В беседе для YouTube-проекта «А поговорить?» шоумен заверил, что ощущает большую ответственность за близких. Ему нужно поставить на ноги двойняшек Гарри и Лизу, позаботиться об их будущем, а также и о благополучии Аллы Пугачевой. Ведь именно ему певица доверила свою старость.

«У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность. На мне особая ответственность, а разница наша с Аллой в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем. Я себя в этом отношении стараюсь беречь», — отшучивался Максим.

По словам шоумена, Алла сейчас совершенно сознательно уделяет детям больше внимания, чем он сам. Она, к примеру, часто говорит: «Я хочу их успеть чему-то научить, что-то им дать». Свою вторую половинку телеведущий считает безумно ответственной матерью, такую еще поискать.

«Изначально я был пенсионер в душе, а она такая молодая. То есть она гораздо более легкая на подъем, легкая на принятие решений. Потом Алла мне однажды очень хорошую вещь сказала: «Я могу с тобой спокойно стареть?». Я ей сказал «Да». Спокойно в смысле что я не изменю отношения в семье, я не изменю ей, я не изменю того, что у нас есть. Что она может быть спокойна», — заверил шоумен.

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