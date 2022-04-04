«Я предала человека»: Костенко неожиданно заговорила о прошлом

На днях Анастасия Костенко отметила свой 28-й день рождения. А накануне она решила рассказать фолловерам историю, кооорая случилась с ней в школьные годы.

«Однажды я предала человека. Получилось некрасиво: меня предала подружка, с которой я шла 7 классов. Я плакала у мамы на коленях, смотрела наши фото, анкеты, видела ее каждый день и через силу делала вид, что все прекрасно и начала общаться с другой. Через пару лет та девочка вернулась и я отказалась от «новоиспеченной». Мне было 15. Но даже спустя 13 лет, а это почти половина, я искренне жалею о случившемся. Прости меня, Юльчик», — написала Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко замужем за Дмитрием Тарасовым. Пара воспитывает троих детей – двух дочек Милану и Еву и сына Алексея.

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