«Дружба наша, наверное, закончилась»: продюсер Олег Боднарчук обвинил Ани Лорак в молчании

Как отметил постановщик, он не понимает, как певица может в сложившихся обстоятельствах спокойно спать.

Продюсер и постановщик Олег Боднарчук в интервью украинским СМИ обвинил певицу Ани Лорак в молчании в сложившейся непростой ситуации.

«К сожалению или к счастью, одну подругу я потерял. Мне было очень грустно, что она не поинтересовалась, как у меня дела. Никаких звонков и сообщений. И ты понимаешь, что в этих обстоятельствах дружба наша, наверное, закончилась». Олег Боднарчук

Как отметил Боднарчук, он не понимает, неужели Ани Лорак не грызет совесть. Постановщик не уверен, что исполнительница спокойно спит в последнее время. В то же время он признает, что ответы на эти вопросы не получит никогда, потому что слышать и видеть украинскую певицу просто больше не хочет.

Напомним, что в 2018 году именно Олег Боднарчук был организатором и постановщиком грандиозного шоу Ани Лорак. Сама украинская исполнительница находится в последнее время в Москве. На связь она уже очень давно не выходит и сложившуюся ситуацию не комментирует.

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