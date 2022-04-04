«Аллу и двойняшек прокормит»: оставшийся без рекламных контрактов Галкин нашел, как подработать

Шоумен лично обратился к поклонникам, пригласив их на свои будущие концерты в Израиле. Даже на отдыхе муж Примадонны сумел найти дополнительный источник дохода.

Максим Галкин сидеть без дела не привык. Еще украинский певец Андрей Данилко, которому удалось дозвониться до шоумена, говорил о том, что муж Примадонны остался без рекламных контрактов. Теперь у телеведущего стало больше свободного времени. Поэтому он может позволить себе отпуск за границей.

В Израиль шоумен отправился с Аллой Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой. Но даже за рубежом телеведущий придумал, как ему подзаработать. Максим нашел дополнительный источник дохода. Да и гастрольный тур пойдет шоумену только на пользу. Отдыхать и пребывать в праздности Галкин не привык. Он всегда с охотой брался за интересные предложения и вел самые рейтинговые развлекательные шоу.

В одном из интервью Максим Галкин подметил, что он ощущает свою ответственность за будущее двойняшек Гарри и Лизы, ему также нужно позаботиться и об Алле. Примадонна давно не дает концертов. Единственным добытчиком в семье, можно сказать, стал Максим.

«Аллу и двойняшек прокормит! Можете не волноваться», «Ну а что без дела сидеть-то, молодец!», «Так и надо, публика будет в восторге», «И я бы сходил, да вот только в Израиль не доехать», — пишут фолловеры.

К слову, судя по информации на сайте, который продает билеты на шоу Галкина, юморист выступит как минимум в шести городах Израиля.

Тель-Авив — 3.06

Беэр-Шева — 4.06

Кирьят-Моцкин — 5.06

Ашдод — 6.06

Иерусалим — 7.06

Нес-Циона — 8.06

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