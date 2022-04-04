Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала любимый анекдот Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская больше 10 лет жила с актером Арменом Джигарханяном. В адрес пианистки часто звучит много негатива, но она старается не обращать на него внимания и занимается любимым делом.

Нашим журналистам она рассказала любимый анекдот Армена Борисовича. Смешной.

«Три еврея — Лев, Моисей и Хаим, — собрались эмигрировать во Францию. Лев сказал: «Я начну жизнь с «чистого листа», даже имя изменю на французское – Луи». «Тогда я буду Муи», — присоединился к разговору Моисей. Хаим помолчал-помолчал и сказал: «Ребята, пожалуй, я не поеду…», — смеется Цымбалюк-Романовская Teleprogramma.pro.

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