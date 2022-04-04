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Роза Сябитова рассказала свой любимый анекдот из жизни

Это история про свою клиентку.

Роза Сябитова рассказала свой любимый анекдот из жизни
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Фото: личный архив

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала нашим журналистам, что в молодости была мастером анекдотов. Она даже играла со сверстниками в викторину – кто расскажет больше смешных историй… и выигрывала.

«Я даже скетч сняла на эту тему, когда клиентка звонит и просит непременно найти ей рыжего мужчину. И никакие другие критерии ей не нужны. И тут у меня первая мысль возникает: «Возможно, она ищет мужчину под цвет обоев», — смеется Сябитова Teleprogramma.pro.

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