«Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить»: Норкин раскритиковал переживающего Лазарева

Телеведущий Андрей Норкин в эфире своей программы на канале НТВ раскритиковал музыканта Сергея Лазарева, который сильно переживает из-за событий на Украине и не может выступать и сочинять новые песни.

«Я недавно вот что прочитал. Певец Сергей Лазарев признался, что он плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, что, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а Сергей Лазарев не может. Ну ребята, ну вы чего?». Андрей Норкин

Ранее Андрей Норкин говорил, что никто из российских знаменитостей, уехавших за рубеж, не сможет стать своим в чужой стране. Просто потому, что для иностранца мы все русские.

Напомним, что Сергей Лазарев отменил два своих больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Он отмечал, что в данных реалиях он просто не сможет выйти на сцену. Впрочем, в апреле он обещал вернуться к гастрольной деятельности.

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