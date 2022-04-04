Закулисье: Пугачева в платье-рубахе под фрак показалась в черных колготках с имитацией чулок на памятном фото

Алла Пугачева с семьей проводит весенние каникулы в Израиле. Поговаривают, что певица сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. За границу Примадонна уехала с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Но даже в Израиле оставшийся без рекламных контрактов муж артистки без дела не сидит. Летом он собирается дать гастрольный тур по местным городам: от Тель-Авива до Израиля.

Свежими снимками в Telegram своих поклонников Максим Галкин не балует. И вот почему. Шоумен признался, что у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил снимать такой развлекательный контент с Аллой или двойняшками Гарри и Лизой.

Зато в распоряжении сайта Teleprogramma.pro оказалось памятное фото Примадонны, которое было сделано за кулисами одного из концертов. Певица щегольнула на публике в белоснежном платье-рубахе выше колен, подобрав к своему панковскому образу тонкий галстук и черные капроновые колготки с имитацией чулок.

Ранее в одном из интервью Примадонна призналась, что не смогла бы сидеть у мужа на шее и быть иждивенкой.

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